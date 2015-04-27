Haylazlı Plajı Kiteboard Merkezi Oluyor

Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki Haylazlı plajı, son zamanlarda en çok ilgi gören su sporlarının başında gelen kiteboard tutkunlarının yoğun ilgisini görüyor.İstanbul, İzmir başta olmak üzere Adana ve çevre illerden de Haylazlı plajına gelen sörf tutkunları, Haylazlı plajının önümüzdeki yıllarda kiteboard merkezi haline geleceğini ve ve bu doğa sporunun kısa sürede bölge genelinde yaygınlaşacağını söylediler.Kiteboard Eğitmeni Gökhan Karaköse, Kiteboardın, fosil yakıtlara ihtiyaç olmaksızın, sadece rüzgar gücünün kullanılarak, rüzgarın ve çevrenin uygun olduğu her yerde yapılabilecek bir doğa sporu olduğunu söyledi. Haylazlı plajının kiteborda yeni başlayanlar için çok uygun şartlar taşıdığı belirten Karaköse, "Türkiye’de ses getirecek etkinliklere ev sahipliği yapacağını şimdiden söyleyebilirim. Haylazlı plajına yapılacak olan tesisler ile ilgili projeler biran önce hız kazanmalı" dedi.