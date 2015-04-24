Çukurova’da 23 Nisan Coşkusu

Çukurova Belediyesi 23 Nisan’ı binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, halk oyunları gösterileri ve Zakkum konseriyle coşku içinde kutladı.Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir program hazırlayan Çukurova Belediyesi’nin çağrısıyla binlerce kişi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Gökkuşağı kavşağında toplandı. Ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen binlerce kişi arasında hayvanseverler, bisiklet sevdalıları ile Gürcistan, Acaristan ve KKTC’den gelen halk oyunları ekipleri dikkat çekti. Yürüyüşe eşi ve çocuklarıyla birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve CHP Adana milletvekili adayları da katıldı.Nigahi Soykan İlkokulu’ndan bir grup çocuğun davul gösterisiyle Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki sahnede başlayan etkinlikte yurtdışından gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük alkış aldı.Çukurova Belediyesi Çocuk Halkoyunları ekibinin gösterisi de ilgiyle izlenirken Başkan Soner Çetin tüm çocuklara çeşitli hediyeler ve çiçekler verdi. aatler 20.30’u gösterdiğinde sahne alan Zakkum, Birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Zakkum’un solisti Yusuf Demirkol’un söylediği bazı parçalara kalabalık da zaman zaman eşlik etti.Konser arasında anons edilen CHP Adana milletvekili adayları platforma çıkarak halkı selamladılar. Milletvekili adaylarıyla birlikte beyaz barış güvercinleri uçuran Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi Cumhuriyet tarihi açısından çok özel anlam taşıyan günleri özel bir duyarlılık içinde kutladıklarını belirterek “Cumhuriyetin ateşi ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgimiz asla sönmeyecek; tam tersine giderek artan bir coşkuyla bayramlarımıza sahip çıkacağız, Atatürk’ümüzü her ayın 19.00’unda anlatmaya devam edeceğiz” dedi.