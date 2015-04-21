Ceyhan Uyuşturucuya Savaş Açtı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kaymakamlık ile milli eğitim müdürlüğü tarafından madde bağımlığıyla mücadele kapsamında ‘‘Hayallerin Hayal Olmasın’’ konulu panel düzenledi.Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde ilçe protokolü ile katılımcılar Ceyhan’da farklı okullarda eğitim gören öğrencilerin madde bağımlılığını resimlerle anlattığı sergiyi gezdi.‘‘Hayallerin Hayal Olmasın’’ başlıklı panelde madde kullanımının zararları piyano resitali eşliğinde Pandomim sanatı gösterimi ile anlatıldı.Açılış konuşmasında, son zamanlarda giderek artan madde bağımlılığının aileleri feryat ettirdiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Memduh Topuz, "Madde bağımlılığının önüne geçebilmek adına Milli Eğitim olarak projeler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle gençlere yönelik bu projelerle onları madde bağımlılığından uzak tutmayı amaçlıyoruz’’ dedi.Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ise, ülkede madde bağımlığının 15-17 yaşlara kadar düştüğünü belirterek, "Bu yaşlarda başlayan bağımlıklarda madde bünyeyi ele geçiyor. En sevinçli olduğumuz anlarda veya en hüzünlü olduğumuz anlarda bu alışkanlıklara sığınmayın. Sizin yaşlarınızda çocuğu olan bir babayım. Çocuklarımızı takip ettiğimiz her süreç içerisinde akşam olunca çocuklarımız bize şunu söylüyor, ‘baba bize güvenmiyor musun?’ Ben kızıma ve oğluma, ‘ben size güveniyorum ama çevreye güvenmiyorum’ diyorum. Çevrede o kadar çok bizi kötü alışkanlıklara yönlendirecek insanlar var ki, bu insanlardan dolayı mecburen çocuklarımızı takip etmek zorunda kaldığımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy da madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı ve satışıyla ilgili mücadelenin tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların bilinçlendirilmesi, iş birliği içerisinde top yekün bir çalışmayı gerektirdiğini söyledi. Ünlüsoy, "Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi başta Adana Valiliğimiz olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte madde bağımlılığıyla ilgili mücadele kapsamında ilçelerde çalışmalar yapılmakta. Gençler geleceğimizin teminatlarıdır. Onların eğitimi öğretimi önemli olup, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak bizim ve ailelerin en büyük vazifeleridir" dedi.Konuşmaların ardından Adana Başsavcı Vekili Cumali Tülü başkanlığında, Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, Doç. Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Yrd. Doç. Oğuzhan Kırdök ve Yrd. Doç. Özge Metin tarafından "Hayallerin Hayal Olmasın" konulu panelde, madde bağımlılığına nasıl başlandığı, zararlarını ve madde bağımlılığından kurtulmak için neler yapılması gerektiğini sunumlar eşliğinde anlatıldı.Sunumların ardından protokol ile birlikte Ceyhan’da farklı okullarda öğretim gören yüzlerce öğrenci, öğretmen, veliler ve vatandaşlar düzenlenen kortej yürüyüşü ile İMKB Ceyhan Anadolu Lisesinde üzerinde ‘‘Hayallerin Hayal Olmasın’’ yazılı binlerce balonu gökyüzüne bırakmasıyla panel sona erdi.