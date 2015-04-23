Başkan Sözlü’nün Koltuğuna Kübra Talayhan Oturdu

Osman Gazi Ortaokulu öğrencisi Kübra Talayhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün makamına oturdu.Başkan Sözlü, Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Kübra Talayhan’ı tebrik etti. Sözlü, “Sizler büyüyeceksiniz ve kuşağınız Adana’yı, Türkiye’yi yönetecek. Bizim de sizin gibi öğrenci olduğumuz zamanlar, geriye baktığımızda öyle çok çok uzun zamanlar değil. Bugün Adana’nın Belediye Başkanı olarak Adana’da ne yapmak isterdiniz? Bugün o fırsat size geldi” dedi.Kübra Talayhan da, başarılı olmak için çalışmak gerektiğini ifade ederek, “Sizin de dediğiniz gibi zaman geçecek ama bu zamanı iyi değerlendirmek, çalışmak, çabalamak lazım. Başarılı olmak istiyorsak yan gelip yatmamak, çaba göstermek gerek. Tarihi ve kültürel değerleri korumak için bir müze yapmak, sosyokültürel yapıyı yükseltmek için çaba harcamak isterdim. Üniversitelerin kapasitesini yükseltmeye çalışırdım” diye konuştu.Başkanlık koltuğuna oturan Kübra Talayhan, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar’ı aradı ve okullarının spor malzemesi eksiği bulunduğunu belirterek, bu konuda destek olunması talimatını verdi.Başkan Sözlü, Kübra Talayhan’a ve beraberinde gelen öğretmenleri ile aile fertlerine tablet, kitap ve çeşitli hediyeler verdi.