Ayamder’den Vali Büyük’e Ziyaret

Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Mustafa Fidan Vursavuş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Mustafa Büyük’ü makamında ziyaret etti.Vali Büyük, ziyarette yaptığı konuşmada müteahhitlerin inşaatlarda estetik kadar sağlamlığa da önem vermesini istedi. Büyük, “Bu konuda bina ve işyeri inşaatlarını yapan mimar, mühendis ve müteahhitlerin daha duyarlı olmaları gerekiyor” dedi.İnsanların huzur içinde yaşaması gerektiğini ifade eden Büyük, “Kentimizin modernleşmenin sağlanması açısından sizler çok önemli bir misyon üstleniyorsunuz” diyerek misafirlerine teşekkür etti.AYAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan Vursavuş ise Vali Büyük’e kendilerini makama kabul etmelerinden dolayı teşekkür etti.Vursavuş, ziyarette beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile derneği tanıtarak, kuruluş amaçlarını anlatarak, “Alanımızdaki şehrimizin ve ülkemizin sorunlarını hep birlikte çözdüğümüzde kendimizi mutlu hissedeceğiz” diye konuştu.Sıcak ve samimi ortamda tamamlanan ziyaret, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.