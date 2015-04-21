Adanalı Dişhekimleri “Bahar Kahvaltısı”nda Buluştu

Adana’da özel, kamu ve üniversitede çalışan diş hekimleri “Bahar Kahvaltısı”nda bir araya gelerek birliktelik mesajı verdi.Kahvaltının bahane olduğunu amaçlarının meslektaşlarıyla bir araya gelerek dayanışmalarına güç katmak olduğunu ifade eden Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, “Biz özelde çalışan diş hekimleri, kamu’da ve üniversite’de çalışan diş hekimleri ile hep birlikte daha güçlüyüz. Kahvaltı ve diğer etkinliklerimiz ile birlik ve beraberliğimizin giderek güçlendiğini görmek bizleri ayrıca motive ediyor. Bu güce eş ve çocuklarımızı da ortak etmek istedik. Meslektaşlarımızla olan samimi birlikteliğimize eş ve çocuklarımızı da dahil ederek hem aileler arası iletişimi arttırmak hem de sosyal dayanışmayı sağlamayı hedefledik. Adana Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak düzenlediğimiz bu aktivite ile kapalı ortamda ve yoğun çalışan biz hekimlerin daha sık açık havaya çıkmamız, doğayla baş başa kalmamız ve temiz hava almamız gerektiğini görmüş olduk. Bundan böyle bilimsel aktivitelerimizin yanında bu tarz sosyal aktivitelere de yer vereceğiz. Etkinliğe katılan tüm meslektaşlarıma ve ailelerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.