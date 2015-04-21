Adana Özel Sporcuların Merkezi Olacak

Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Vali Mustafa Büyük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün gerçekleştireceği tesisler sayesinde Adana’nın özel sporcuların merkezi olacağını söyledi.Aydın, “Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası” için bulunduğu Adana’da hava koşullarının 12 ay spor yapmaya elverişli, tesis konusunda da zengin olduğunu, spor sevdalısı, deneyimli İl Spor Müdürü Fazlı Bayram Hadi’nin de desteğiyle Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı’nı Adana’da belirlediklerini kaydetti.Özel sporcuları evlerinden çıkartarak spor sayesinde yaşama bağlanmalarını sağladıklarını ifade eden Aydın, konuşmasında şunlara yer verdi:“Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası’nı için Adana’yı özellikle seçtik. Geçen yılda aynı faaliyeti burada yapmış ve kentten mutlu ayrılmıştık. Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yaptığımız sempozyum çok yararlı geçti. Etkinlikler kapsamında yönetim kurulu üyeleriyle Vali Mustafa Büyük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile diğer yetkilileri ziyaret ederek federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verdik ve destek istedik. Bizlere çok sıcak davranan Vali Büyük ile Belediye Başkanı Sözlü tesis sözü verdiler. Gerçekleştirilecek tesisler sayesinde Türkiye’de ilk kez sadece özel sporculara ait merkez olacak. O zaman daha çok özel çocuğumuza spor yaptıracağız. Ayrıca uluslararası müsabakalarda daha çok Türk sporcu göreceğiz.”"10 BRANŞTA 20 BİN LİSANSLI SPORCUYA SAHİBİZ"Her özel çocuğa uygun spor dalı bulunduğunu ifade eden Aydın, “Özel sporcuları evden çıkarmak için üniversitelerle ortaklaşa projeler üretiyoruz. Bu konuda velilere büyük görev düşüyor. Geçtiğimiz günlerde tüm kulüplere malzeme yardımında bulunduk. Şu anda 10 branşta 20 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun destekleriyle aileleriyle 20 milyonu bulan özel çocuklarımızı yaşama bağlıyoruz. Özel insanların yaşamını kolaylaştırmanın yolu spordan geçer. Aileler çocuklarını bizlere teslim etsinler. Spor yapan çocuklar öncelikle özgüvenlerini kazanır, daha sosyal olurlar. Spor sayesinde rehabilitasyonla rahatsızlıklarını bir nebze de olsa unuturlar” diye konuştu.Avrupa’da ve dünyada özel sporcuların seslerini duyurmaya başladıklarını belirten Aydın, Rusya’da Mihriman Kaya, Nevriye Güngör, Ayşegül Tahtakale ve Melisa Ulaş’tan oluşan atletizm ekibi bayrak yarışında takım halinde Avrupa ikincisi olduklarını, İsveç’te gerçekleştirilen kayak şampiyonasında Tuba Çelik isimli sporcunun dünya ikincisi olmayı başardığını, hedeflerinin paralimpik olimpiyatlarından madalya kazanmak olduğunu da sözlerine ekledi.