Adana Kent Konseyine "Herostratos’u Unutun"

Adana Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Sanat Konseyi üyesi, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihangir Nevruzov’un yönettiği “Herostratos’u Unutun” adlı tiyatro oyununun Kent Konseyi Özel Gösterimi yapıldı.Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılan gösterimde Grigori Gorin’in yazdığı, Cihangir Nevruzov’un Türkçeye çevirdiği “Herostratos’u Unutun”, Adana Kent Konseyi üyeleri için sahnelendi. Etkinliğe oyunun yönetmeni Cihangir Nevruzov, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürü İsmail Dikilitaş, Adana Kent Konseyi Başkanı Ahmet Özen, Genel Sekreter Ekrem Aslan ile Kent Konseyi üyesi kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı. Terör, adalet, barış gibi konuları işleyen iki perdelik oyun yoğun bir ilgiyle izlendi.Adana Kent Konseyi Başkanı Ahmet Özen, oyunu çok anlamlı bulduğunu ve beğendiğini belirterek, bu özel gösterim için Cihangir Nevruzov ve İsmail Dikilitaş’a teşekkür etti. Özen, “Adana Kent Konseyi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız, destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.