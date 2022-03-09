9 Mart 2022 günü TV8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TV8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TV8 yayın akışında neler var merak ediliyor. TV8 kanalında bugün neler var?
TV8 kanalında bugün neler var?
06:30 Oynat Bakalım Program
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program
11:15 Survivor All Star Yarışma
13:00 Survivor Panorama / Canlı Program
14:45 Canım Annem / Yeni Bölüm Dizi
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Canım Annem Dizi
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Program
Survivor All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununun yanında iletişim oyunu da oynanacak. İki takımında gözyaşlarına boğulduğu ve nefes kesen mücadelelerin yaşandığı yeni bölüm tanıtımı sizlerle...