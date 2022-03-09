9 Mart 2022 günü TV8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TV8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TV8 yayın akışında neler var merak ediliyor. TV8 kanalında bugün neler var?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri

TV8 kanalında bugün neler var?

06:30 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program

11:15 Survivor All Star Yarışma

13:00 Survivor Panorama / Canlı Program

14:45 Canım Annem / Yeni Bölüm Dizi

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma

20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm Yarışma

00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30 Canım Annem Dizi

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Program

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Survivor All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununun yanında iletişim oyunu da oynanacak. İki takımında gözyaşlarına boğulduğu ve nefes kesen mücadelelerin yaşandığı yeni bölüm tanıtımı sizlerle...