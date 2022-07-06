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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Destan 8.Bölüm

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Nadide Hayat - Yerli Sinema

16: 00 Kardeşlerim 8.Bölüm

18: 40 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 İçimizdeki Ateş 2. Bölüm - Tekrar

03: 20 Sevmek Zamanı 3. Bölüm - Tekrar

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları atv'nin fenomen hale gelen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, efsane soruları ile devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışmasında 1 Temmuz 2022'de hangi sorular öne çıktı? 1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları İki çocuk annesi Zübeyde Varlık, yarışmada kazandığı para ödülüyle danışmanlık şirketi açacağını söyledi.

"Zeplin" kelimesinin sözlük tanımı hangisidir? a- Deniz uçağı b- Havan gemisi c- Lokomotif d- Kara taşıtı Doğru Cevap: Hava gemisi

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları 18 yaşındaki lise son öğrencisi Şevket Şeker, ileride pop şarkıcısı olmak için çalışmalar yaptığını söyledi.

Hangi ikisi rüzgar türlerine verilen adlardır? a- Ay kuzeyi ve ay güneyi b- Gün kuzeyi ve gün güneyi c- Ay doğusu ve ay batısı d- Gün doğusu ve gün batısı Doğru Cevap: Gün doğusu ve gün batısı

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları 24 yaşındaki Rümeysa Kagava, Kim Milyoner Olmak İster'de para kazanması durumunda seyahat edip sosyal medya için içerik üretmeyi planlıyor.

Hangisi yanlış bir kullanımdır? a- Mefruşatçı b- Züccaciyeci c- Sahafçı d- Manifaturacı Doğru Cevap: Sahafçı 1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları 32 yaşındaki Cansu Çağlayan Alpaltaş, Milyoner'de ödül kazanması durumunda bol bol seyahat edeceğini ifade etti. Y

aşar Kemal'in 1955'te yayınlanan "İnce Memed" adlı romanın hikayesi nerede geçer? a- Trakya b- Rumeli c- Çukurova d- Kafkasya Doğru Cevap: Çukurova 1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gökberk Toymuş, ödül kazanması durumunda parayı eğitimi için harcayacağını söyledi.

Anorak, hangisinin bir çeşididir? a- Topuklu ayakkabı b- Spor ceket c- Kot pantolon d- Yün bere Doğru Cevap: Spor ceket