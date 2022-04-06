6 Nisan 2022 Kanal7 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal 7 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek.
06:30 Kanal 7'de Sabah HABER
07:45 Dizi 'Benim Adım Melek'
09:15 TV Filmi 'Kül' TV FİLMİ
11:00 Dizi 'Hz. Yusuf'
12:30 Nermin'in Enfes Mutfağı YAŞAM Dizi
13:30 Dizi "Baş Tacım" DİZİ
15:30 Dizi 'Can Yoldaşım' DİZİ
18:00 Kanal 7 Haber Saati HABER
18:50 İftar Saati (Canlı Yayın) RAMAZAN
20:00 Dizi 'Emanet' (Yeni Bölüm)
21:20 Dizi 'Hz. Yusuf' DİZİ
23:20 Dizi "Diriliş Ertuğrul" DİZİ
02:15 Mustafa Karataş İle Sahur Vakti (Canlı Yayın)
05:15 Mukabele RAMAZAN
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RAMAZAN’IN HEYECANI SAHUR VAKTİ’NDE YAŞANIYOR
Affın ve mağfiretin bol olduğu Ramazan ayı, büyük bir coşkuyla Kanal 7 ekranlarında karşılanıyor. Ekranların sevilen ismi Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sohbetleriyle Sahur Vakti, Ramazan ayının maneviyatını ekrandan izleyiciye ulaştırıyor.
Gözden kaçırmayınilk oruç hangi gün - 2022 Ramazanın İlk Günü Ne Zaman?
Özlemle beklenen on bir ayın sultanı Ramazan ayının heyecanı Sahur Vakti’yle Kanal 7’de yaşanıyor. Oruç tutmak için hazırlanan Müslümanlara eşlik edecek olan Sahur Vakti, Ramazan ayına özel sohbetlerle izleyicisini bilgilendiriyor.. Sahur ekranlarının vazgeçilmez programı Sahur Vakti’nde Ramazan ayının faziletleri, bu mübarek aya özel ibadetler, Müslümanların öncüsü Hz. Muhammed’in yaşamından örnekler ve İslam tarihinin tozlu sayfalarında yer alan önemli olaylara yer veriliyor.
Ramazan ayının huzuru, izleyicilerden gelen sorular, İslam tarihinde yaşanan önemli olaylar, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, çok özel dualar Ramazan boyunca ‘Mustafa Karataş ile Sahur Vakti’nde yer alıyor.
Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın anlatımlarıyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Sahur Vakti Ramazan boyunca her gece 02:15’te canlı yayınla Kanal 7’de…