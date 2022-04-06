6 Nisan 2022 günü televizyonda bugün ne var? Çarşamba günü televizyon yayın akış listesi.. Atv, Star Tv, Kanal D, Fox, TRT, Tv8 ve Show TV yayın akışı..
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'ın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber
20:00 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin'in Mutfağı
18:30 Star Haber
20:00 İBO SHOW
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:30 Celal ile Ceren
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Alişan ile Gülümse Hayata
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
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19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kara Tahta