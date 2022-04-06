6 Nisan 2022 günü televizyonda bugün ne var? Çarşamba günü televizyon yayın akış listesi.. Atv, Star Tv, Kanal D, Fox, TRT, Tv8 ve Show TV yayın akışı..

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:05 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'ın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin'in Mutfağı

18:30 Star Haber

20:00 İBO SHOW

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:30 Celal ile Ceren

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Alişan ile Gülümse Hayata

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

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19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Kara Tahta