Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TRT 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. TRT 1 kanalında bugün neler var?

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:30 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

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28 Mart 2022 Pazartesi Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça İzle 28 Mart 2022 Pazartesi Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça İzle

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

00:15 Kara Tahta (Altyazılı)

02:55 Ege'nin Hamsisi

04:55.

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