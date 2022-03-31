Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TRT 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. TRT 1 kanalında bugün neler var?
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 Elimi Bırakma
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:30 Ailenin Yeni Üyesi
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
Gözden kaçırmayın28 Mart 2022 Pazartesi Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça İzle
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
00:15 Kara Tahta (Altyazılı)
02:55 Ege'nin Hamsisi
04:55.
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