Güldür Güldür Show, Türkiye’nin en sevilen isimlerinin sürpriz katılımları ile de mest edeceği sımsıcak ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak.
07 :00 Güzel Günler Alt yazılı tekrar
10 :00 Cumartesi Sürprizi Canlı
13 :00 Bir Şansım Olsa Yeni Bölüm
14 :30 Yılbaşı Sürprizi Yeni Bölüm
18 :25 Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20 :00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
00 :30 Yılbaşı Sürprizi Tekrar
03 :30 Güzel Günler Tekrar
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel ile unutulmayacak bir eğlence sizleri bekliyor!
Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle geliyor. Güldür Güldür Show izleyicileri beraber gülümseyip beraber duygulanacağımız çok özel bir bölüme davet ediyor.
Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle geliyor.
Güldür Güldür Show izleyicileri beraber gülümseyip beraber duygulanacağımız çok özel bir bölüme davet ediyor.
Güldür Güldür Show, Türkiye’nin en sevilen isimlerinin sürpriz katılımları ile de mest edeceği sımsıcak ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak.
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de.