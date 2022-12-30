Güldür Güldür Show, Türkiye’nin en sevilen isimlerinin sürpriz katılımları ile de mest edeceği sımsıcak ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak.

07 :00 Güzel Günler Alt yazılı tekrar

10 :00 Cumartesi Sürprizi Canlı

13 :00 Bir Şansım Olsa Yeni Bölüm

14 :30 Yılbaşı Sürprizi Yeni Bölüm

18 :25 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20 :00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

00 :30 Yılbaşı Sürprizi Tekrar

03 :30 Güzel Günler Tekrar

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel ile unutulmayacak bir eğlence sizleri bekliyor!

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle geliyor. Güldür Güldür Show izleyicileri beraber gülümseyip beraber duygulanacağımız çok özel bir bölüme davet ediyor.

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle geliyor.

Güldür Güldür Show izleyicileri beraber gülümseyip beraber duygulanacağımız çok özel bir bölüme davet ediyor.

Güldür Güldür Show, Türkiye’nin en sevilen isimlerinin sürpriz katılımları ile de mest edeceği sımsıcak ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak.

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de.