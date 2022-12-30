Yılbaşı Gecesi Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli oluyor

31 Aralık 2022 TV Yayın Akışı - Kanal D'de 31 Aralık 2022

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:45 Magazin D CumartesiYENİ BÖLÜM

13:00 Arda'nın Mutfağı YENİ BÖLÜM

14:00 O Kız TEKRAR

16:15 Camdaki Kız TEKRAR

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI

20:00 Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM

01:00 O Kız

02:50 Sinema

04:50 Müzik Arası

05:30 Kavak Yelleri TEKRAR

Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM

Şarkılar Bizi Söyler 64. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konseptiyle çok özel şarkılar söylenecek.



31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün konukları Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli oluyor.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!