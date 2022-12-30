Yılbaşı Gecesi Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli oluyor
31 Aralık 2022 TV Yayın Akışı - Kanal D'de 31 Aralık 2022
07:00 Sihirli Annem TEKRAR
09:45 Magazin D CumartesiYENİ BÖLÜM
13:00 Arda'nın Mutfağı YENİ BÖLÜM
14:00 O Kız TEKRAR
16:15 Camdaki Kız TEKRAR
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI
20:00 Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM
01:00 O Kız
02:50 Sinema
04:50 Müzik Arası
05:30 Kavak Yelleri TEKRAR
Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM
Şarkılar Bizi Söyler 64. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konseptiyle çok özel şarkılar söylenecek.
31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün konukları Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli oluyor.
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!