Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın konuk olacağı "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Kardeşlerim 73.Bölüm

13: 45 Bir Küçük Gün Işığı 17.Bölüm

17: 15 Şirinler: Kayıp Köy - Yabancı Sinema

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Gece Gündüz - Yabancı Sinema

02: 25 Son Sığınak - Yabancı Sinema

04: 30 İZLE Biz Böyleyiz - Yerli Sinema

"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümünde yıldızlar geçidi... Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın konuk olacağı "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!