Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın konuk olacağı "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!

07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Kardeşlerim 73.Bölüm
13: 45 Bir Küçük Gün Işığı 17.Bölüm
17: 15 Şirinler: Kayıp Köy - Yabancı Sinema
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Gece Gündüz - Yabancı Sinema
02: 25 Son Sığınak - Yabancı Sinema
04: 30 İZLE Biz Böyleyiz - Yerli Sinema

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"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümünde yıldızlar geçidi... Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın konuk olacağı "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!