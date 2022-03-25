25 Mart 2022 Cuma günü Kanal7 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal 7 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek.

25 Mart 2022 Cuma günü Kanal7 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal 7 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal7 yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal 7 kanalında bugün neler var?

25 Mart 2022 Cuma

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Dizi 'Benim Adım Melek'

09:50 Cuma Sohbetleri

11:30 Mutfağım Şahane

12:30 Nermin'in Enfes Mutfağı

13:30 Dizi "Baş Tacım"

15:30 Dizi 'Can Yoldaşım'

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Dizi 'Emanet'

21:15 Dizi "Diriliş Ertuğrul"

23:30 İyi ki Varsınız

Tümer Doğru’nun sunumuyla ekrana gelen Kanal 7 Haber Saati, Haber Merkezinin güçlü ekibi tarafından hazırlanırken gündemdeki gelişmelere ayrıntılı ve en doğru şekilde yer veriyor.

Türkiye ve dünyada yaşanan en son gelişmeleri, siyasetin nabzını sıcağı sıcağına Kanal 7 Haber Saati aracılığıyla izleyiciye aktarıyor. Kanal 7 Haber Saati’nin tüm bölümlerini izle7.com’da izleyebilirsiniz.

Haber değeri taşıdığını düşündüğünüz resim veya videoları 0552 017 07 07 numaralı Kanal 7 Haber İhbar Hattı’na gönderebilirsiniz.

YAMAN’I KARŞISINDA GÖREN SEHER NE YAPACAK?

İzleyicilerin dört gözle beklediği Emanet, ikinci sezon bölümleriyle hafta içi her gün 19:00’da Kanal 7 ekranlarında…

Seher, yaşadığı büyük yıkımdan sonra yeğeni Yusuf’u da alarak her şeyden uzakta iki kişilik bir dünya kurar. Kurduğu bu yeni hayat, Seher’in karşısına yeni insanlar çıkarmış ve geçmişin izlerini silmek için bir fırsat vermiştir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL EFSANESİ KANAL 7’DE

Yayınlandığı dönemde ekranlarda fırtınalar estiren Diriliş Ertuğrul, tekrar bölümleriyle Kanal 7’de hayranlarının karşısına çıktı. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Esra Bilgiç gibi usta oyuncuların üstlendiği Diriliş Ertuğrul hafta içi her akşam Kanal 7 izleyicisiyle buluştu.

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Kanal 7 ile yeniden evlere konuk oldu. Moğolların baskılarıyla bunalan Kayılar, yurt bulamadıkları için Selçuklulara ait yayladan göç edemez. Kış ve kıtlık obayı esir alır. Süleyman Şah’ın büyük oğlu Gündoğdu, toyda Halep’e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Şah’ın kararını beklemektedir: Halep’e gidecek elçi kim olacaktır? Alpleri ile ava giden Ertuğrul, Müslüman bir aileyi Haçlıların elinden kurtarıp obaya getirir. Kurtardığı ailenin kızı Halime, Ertuğrul’un kalbine bambaşka bir ateş düşürürken obanın bu yeni misafirleri, ateşten bir çember içinde hayat mücadelesi veren Kayıları daha büyük bir tehdidin kucağına atar. Bölgenin, Haçlı entrikasının kuklası olan Selçuklu komutanı Kara Toygar, Kayılardan Ertuğrul’un kurtardığı aileyi ister. Aksi halde, Kayı boyunu, ordusuyla ezmekle tehdit eder. Toyda, beyler konuyu istişare ederler. Kayı Beyi Süleyman Şah, aileyle ilgili nasıl bir karar verecektir? Gelişleriyle Kayı obasını karıştıran ailenin sakladıkları gerçek kimlikleri, Kayıları ve Ertuğrul’u sonu bilinmeyen bir maceraya sürükleyecektir.

Yönetmen: Metin Günay

Senaryo: Mehmet Bozdağ

Kurgu: Haydar Yenmez, Yarkın San, Harun Özdemir

Proje Danışmanı: Yahya Tayyip Aydeniz

Yapımcı: Mehmet Bozdağ, Hüseyin Nureddin Dal

Müzik: Alpay Göltekin

Görüntü Yönetmeni: Veysel Tekşahin

Tür: Dram, Tarihi

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Esra Bilgiç, Didem Balçın, Hakan Vanlı, Levent Öktem, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Hande Subaşı, Burcu Kıratlı, Cengiz Coşkun, Cavit Çetin Güner, Nurettin Sönmez, Osman Soykut, Fahri Öztezcan, Gökhan Atalay, Can Kahraman, Hamit Demir, Mehmet Emin İnci, Sedat Savtak, Tolga Sala, Özlem Aydın, Arda Anarat, Burak Temiz, Gökhan Karacık, Celal Al