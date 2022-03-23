Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
23 Mart - Çarşamba
07:00 Sihirli Annem TEKRAR Sihirli Annem YAYINDA CANLI İZLE
09:00 Neler Oluyor Hayatta?CANLI Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak DökümüTEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim MutfaktaYENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 Arka SokaklarTEKRAR Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana HaberCANLI Kanal D Ana Haber
20:00 SadakatsizYENİ BÖLÜM Sadakatsiz
23:30 YargıTEKRAR Yargı
02:15 Gelinim MutfaktaTEKRAR Gelinim Mutfakta
04:30 Küçük AğaTEKRAR Küçük Ağa