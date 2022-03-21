Atv ekranlarının yıllardır süre gelen programlarından bir tanesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Mart 2022 Pazartesi günü canlı bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta farklı konular ile ekranların karşısına geçerek problemleri çözmeye çalışan Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Mart 2022 Pazartesi tekrarını yazının içeriğinin devamında bulabilirsiniz. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

CANLI İZLE

Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan fragman ve yayın akışına göre 21 Mart 2022 saat 20.00 da atv ekranlarında olacak.

ATV 21 Mart 2022 ATV Yayın Akışı

06: 20 Yalnız Kurt

08: 00 CANLI İZLE Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Adı Sevgi 2.Bölüm

03: 20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 35 İZLE Yalnız Kurt

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mart 2022 Cuma) ne oldu?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; İki şehir arasında kaybolan 2 çocuk babası... Oyun düşkünü torun! Son görüldüğü nokta! Şüpheli para trafiği... Kesilen telefon sinyali! 71 yaşındaki Dursun Zehir'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; İki şehir arasında kaybolan 2 çocuk babası... Oyun düşkünü torun! Son görüldüğü nokta! Şüpheli para trafiği... Kesilen telefon sinyali! 71 yaşındaki Dursun Zehir'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle... .