Alparslan: Büyük Selçuklu 19.Bölüm

Kurduğu tertiple Büst’e girip Bozan’ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan’ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Büst’te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi? Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul’a söyleyecek mi? Karmatilerin yüce natık dediği Bozan’ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak? Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk’ün başında bekleyen Akça’nın sırrı şifa olacak mı?

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Şehver’in kendi hatası sebebiyle öldüğünü anlayan Karaca bunu Süleyman’a söyleyecek mi? Süleyman bunu öğrenirse nasıl bir tavır alacak? Vaspurakan Valisi olan Dukas’ın uygulamaya koyacağı yeni kurallar neticesinde Kekavmenos ve Diyojen farklı yollara başvurmak zorunda kalırken, Alparslan Vaspurakan’ın fethi için yeni planlar yapacak.

Bozan ile iş birliği içerisinde olan Bizans, Bozan’ın ölümünden sonra Selçuklu tehlikesinden kurtulmak için hangi yollara başvuracak? Selçuklu’nun saldırısını mı bekleyecek, yoksa başka planları mı var?

Geçen Bölüm Neler Olmuştu?

Alparslan: Büyük Selçuklu 17.Bölüm Özet Gazne askerlerini öldüren, Şehver’i rehin alan ve Büst’te tahta oturan Bozan artık açık şekilde meydan okumaktadır. Onu durdurmaya çalışırken Alparslan, Süleyman ve Çağrı Bey, büyük güçlükler ve acılarla karşılaşır. Çağrı Bey’i iki evladı arasında seçim yapmaya zorlayan Bozan durdurulabilecek mi? Karmatilerle Büst şehrinin önünde amansız bir cenge giren Alparslan, Büst’e girebilecek mi? Şehver ve Mesud’u kurtarıp Bozan’ın canını alabilecek mi? Çağrı Bey, Sultan Tuğrul’un bütün ikazlarına rağmen Bozan üzerine ordu kaldıracak mı? Sultan Tuğrul ve Çağrı Bey karşı karşıya mı gelecek? Bizans’a esir düşen Akınay, kilimde gördüğü işaret ile Alpagut’un hayatta olduğunu öğrendi. Akınay’ı kurtarmak için her şeyi göze alan Alpagut ifşa mı olacak? Akça, Akınay’ın kurtulması için bir şey yapabilecek mi? Kekavmenos ve Diyojen kilimde ne yazdığını öğrenebilecek mi?