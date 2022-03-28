(KPSS) esas alınmak suretiyle 5 programcı ve 2 çözümleyici alınacaktır

Gözden kaçırmayın 2022 Mart Ayı Kaç Çekiyor?

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle 5 programcı ve 2 çözümleyici alınacaktır.

Adaylar başvurularını 28 Mart 2022 - 6 Nisan 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecektir.

İlgililere duyurulur.

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