Sigaranın Sağlığa zararını düşürmek isteyen kullanıcılar Nikotin Oranı En Hafif Sigaralar hakkında araştırma yapmaya devam ediyor.

Nikotin oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara

Sigara Markaları Nikotin Zifir Karbonmonoksit
Parliament One 0.1 mg 1 mg 1 mg
Kent White Süper Light 0.1 mg 1 mg 1 mg
Davidoff Black 0.1 mg 10 mg 10 mg
Winston One (White) 0.1 mg 1 mg 2 mg
Chesterfield Gray 0.3 mg 4 mg 4 mg
Marlboro Touch Soft Gri 0.4 mg 4 mg 4 mg
Winston Slender Gray 0.4 mg 4 mg 4 mg
Pall Mall Turuncu 0.4 mg 5 mg 5 mg
Winston Gray 0.5 mg 6 mg 7 mg
Kent Gray 0.5 mg 6 mg 8 mg

Zifir oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara

Sigara Markaları Nikotin Zifir Karbonmonoksit
Parliament One 0.1 mg 1 mg 1 mg
Kent White Süper Light 0.1 mg 1 mg 1 mg
Winston One (White) 0.1 mg 1 mg 2 mg
Davidoff Black 0.1 mg 10 mg 10 mg
Parliament Night Blue 0.7 mg 10 mg 10 mg
L[ampersand]M Red 0.7 mg 10 mg 10 mg
Marlboro Red ve Red Click 0.8 mg 10 mg 10 mg
Camel Black 0.8 mg 10 mg 10 mg
Camel Soft 0.8 mg 10 mg 10 mg
West Red 0.8 mg 10 mg 10 mg

Karbonmonoksit oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara

Sigara Markaları Nikotin Zifir Karbonmonoksit
Parliament One 0.1 mg 1 mg 1 mg
Kent White Süper Light 0.1 mg 1 mg 1 mg
Davidoff Black 0.1 mg 10 mg 10 mg
Parliament Night Blue 0.7 mg 10 mg 10 mg
L[ampersand]M Red 0.7 mg 10 mg 10 mg
Marlboro Red ve Red Click 0.8 mg 10 mg 10 mg
Camel Black 0.8 mg 10 mg 10 mg
Camel Soft 0.8 mg 10 mg 10 mg
West Red 0.8 mg 10 mg 10 mg
West Blue 0.8 mg 10 mg 10 mg