Sigaranın Sağlığa zararını düşürmek isteyen kullanıcılar Nikotin Oranı En Hafif Sigaralar hakkında araştırma yapmaya devam ediyor.
Nikotin oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara
|Sigara Markaları
|Nikotin
|Zifir
|Karbonmonoksit
|Parliament One
|0.1 mg
|1 mg
|1 mg
|Kent White Süper Light
|0.1 mg
|1 mg
|1 mg
|Davidoff Black
|0.1 mg
|10 mg
|10 mg
|Winston One (White)
|0.1 mg
|1 mg
|2 mg
|Chesterfield Gray
|0.3 mg
|4 mg
|4 mg
|Marlboro Touch Soft Gri
|0.4 mg
|4 mg
|4 mg
|Winston Slender Gray
|0.4 mg
|4 mg
|4 mg
|Pall Mall Turuncu
|0.4 mg
|5 mg
|5 mg
|Winston Gray
|0.5 mg
|6 mg
|7 mg
|Kent Gray
|0.5 mg
|6 mg
|8 mg
Zifir oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara
|Sigara Markaları
|Nikotin
|Zifir
|Karbonmonoksit
|Parliament One
|0.1 mg
|1 mg
|1 mg
|Kent White Süper Light
|0.1 mg
|1 mg
|1 mg
|Winston One (White)
|0.1 mg
|1 mg
|2 mg
|Davidoff Black
|0.1 mg
|10 mg
|10 mg
|Parliament Night Blue
|0.7 mg
|10 mg
|10 mg
|L[ampersand]M Red
|0.7 mg
|10 mg
|10 mg
|Marlboro Red ve Red Click
|0.8 mg
|10 mg
|10 mg
|Camel Black
|0.8 mg
|10 mg
|10 mg
|Camel Soft
|0.8 mg
|10 mg
|10 mg
|West Red
|0.8 mg
|10 mg
|10 mg
Karbonmonoksit oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara
|Sigara Markaları
|Nikotin
|Zifir
|Karbonmonoksit
|Parliament One
|0.1 mg
|1 mg
|1 mg
|Kent White Süper Light
|0.1 mg
|1 mg
|1 mg
|Davidoff Black
|0.1 mg
|10 mg
|10 mg
|Parliament Night Blue
|0.7 mg
|10 mg
|10 mg
|L[ampersand]M Red
|0.7 mg
|10 mg
|10 mg
|Marlboro Red ve Red Click
|0.8 mg
|10 mg
|10 mg
|Camel Black
|0.8 mg
|10 mg
|10 mg
|Camel Soft
|0.8 mg
|10 mg
|10 mg
|West Red
|0.8 mg
|10 mg
|10 mg
|West Blue
|0.8 mg
|10 mg
|10 mg
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