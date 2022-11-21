Hangi Aylar 30 Gün, Hangi Aylar 31 Gün, Aylar Kaç Gündür, Şubat Ayı Neden Farklıdır, 2022 Kasım Ayı Kaç Çekiyor?

Bir ay , Ay’ın Dünya çevresini bir kez dolanmasında geçen süreye denir. Türkiye’de takvimler değiştikçe, ayların adları da buna bağlı olarak değişmiştir. 19. yüzyıla kadar daha çok Hicri takvime göre düzenlenmiş Arabi aylar kullanılıyordu:Arabi Aylar (Dini Aylar) : Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahır, Cemazielevvel, Cemaziyelahır, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.

2022 Kasım Ayı Kaç Çekiyor?

30 ÇEKİYOR



Yılın 12 Ayı ve Çektiği Gün Sayıları

1 - Ocak 31 2 - Şubat 28 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman bitiyor? Genç kategorisinde yaş sınırı nedir? 3 - Mart 31 4 - Nisan 30 5 - Mayıs 31 6 - Haziran 30 7 - Temmuz 31 8 - Ağustos 31 9 - Eylül 30 10 - Ekim 31 11 - Kasım 30 12 - Aralık 31



Görüleceği üzere 4 ay 30 gün çeker 7 ay ise 31 gündür

Şubat ayı ise normalde 28 gün çeker ama eğer o yıl 4’ün katı ise 29 gün çeker. Mesela 2016 yılında Şubat 29 gündü. Çünkü 2016 4’e tam bölünür.Yani 2016/4=0 ‘dır(kalan sıfır).



Şubat ayının normalde 28 gün olup 4 yılda bir 29 gün çekmesinin nedeni miladi takvimde bir yılın 365 gün 6 saat olmasıdır. Biliyoruz ki bir gün 24 saattir. 4 yılda bir bu 6 saatler toplanarak (6×4=24 saat yani 1 gün ) 1 gün oluşur. İşte böylece 4 yılda bir elimizde 1 gün artar.İşte bu 1 gün Şubat ayına eklenir ve böylece şubat 29 çeker.

Zaten bu artmadan dolayı Şubat’ın 29 çektiği yıllara artık yıl denir. Mesela bu sene 2020 yılı. En yakın artık yıl şuan için 2024 olacak.

Temmuz ayında çalışanları yakından ilgilendiren 5,5 gün resmi tatil bulunuyor. Resmi tatil günleri; 8 Temmuz Kurban Bayramı arefesi, 9-10-11-12 Temmuz Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

2 Temmuz Dünya UFO Günü

5 Temmuz Bikini Günü

6 Temmuz Dünya Öpücük Günü

7 Temmuz Dünya Çikolata Günü

8 Temmuz Kurban Bayramı arefesi

9 Temmuz Kurban Bayramı (9-12 Temmuz)

10 Temmuz Dünya Hukuk Günü

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü

13 Temmuz Patates Kızartması Günü

14 Temmuz Dünya Kebap Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

17 Temmuz Dünya Emoji Günü

19 Temmuz Dondurma Günü

20 Temmuz Dünya Satranç Günü

21 Temmuz Abur Cubur Günü

22 Temmuz Dünya Hamak Günü

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Dünya Tekila Günü Lozan Antlaşması

26 Temmuz Hasat Bayramı

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü

29 Temmuz Dünya Kaplan Günü

30 Temmuz Dünya Dostluk Günü Dünya Cheesecake Günü