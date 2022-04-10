10 Nisan 2022 Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Kanal D kanalında bugün neler var?
10 Nisan 2022 Pazar günü Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?
10 NİSAN 2022 PAZAR
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça YENİ BÖLÜM
09:45 Magazin D Pazar YENİ BÖLÜM
12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı YENİ SEZON
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik YENİ BÖLÜM
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14:00 Sadakatsiz TEKRAR
16:15 Camdaki Kız TEKRAR
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI
20:00 Yargı YENİ BÖLÜM
00:15 Üç Kız Kardeş TEKRAR
02:00 Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR
02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti CANLI
05:15 5N1K TEKRAR