10 Nisan 2022 Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Kanal D kanalında bugün neler var?

10 Nisan 2022 Pazar günü Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?

10 NİSAN 2022 PAZAR

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça YENİ BÖLÜM

09:45 Magazin D Pazar YENİ BÖLÜM

12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı YENİ SEZON

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik YENİ BÖLÜM

14:00 Sadakatsiz TEKRAR

16:15 Camdaki Kız TEKRAR

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI

20:00 Yargı YENİ BÖLÜM

00:15 Üç Kız Kardeş TEKRAR

02:00 Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti CANLI

05:15 5N1K TEKRAR