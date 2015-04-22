‘Yeşilay’ Hasta Çocukları Ziyaret Etti

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hasta çocukları Şanlıurfa Çocuk Hastanesi’nde ziyaret etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yeşilay Şanlıurfa Şubesi farkındalık oluşturabilmek adına hastanede yatan hasta çocukların yüzünü güldürdü. Şanlıurfa Çocuk Hastanesi’nde yatan çocuklar Nasreddin Hoca, İbiş ile Memiş ve Yeşilay Şanlıurfa Şubesi’nin masal karakteri olmasını istediği Yeşilay Prensesi görünce çok mutlu oldu. Nasreddin Hoca fıkralarını canlandırırken, Yeşil Prenses kolundaki sepette yer alan oyuncak, balon, şeker ve bileklikleri çocuklara dağıttı. İbiş ile Memiş yaptıkları espriler ile çocukları eğlendirdi. Programa katılan hasta çocukların yakınları hastanede oldukları için unutulmuş olabileceğimizi zannetmiştik. Yeşilay’ın çocuklarımızı hatırlamış olmasına çok sevindik, çok teşekkür ederiz dediler.Programda bir açıklama yapan Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, “Bu bayramda eğlenmek tüm çocukların hakkıdır. Hasta oldukları için kutlamalara katılamayan çocuklarımız kendilerini ihmal edilmiş hissetmesin diye böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.Şanlıurfa Çocuk Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Güzelçiçek, "Her yıl 23 Nisan’da hastanemizi süslüyoruz. Fakat buradaki çocuklar genellikle hatırlanmıyor. Ancak bu yıl Yeşilay Şanlıurfa Şubesi’nin bu ziyareti hasta çocuklarımızı ve dolayısıyla bizleri çok mutlu etti" diyerek Yeşilay Şanlıurfa Şubesi’ne teşekkür etti.