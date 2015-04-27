Tarihi Hanlar Bölgesinin Zemini Onarılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi hanlar bölgesi olarak adlandırılan alanın zemini yeniden onarıyor.Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, tarihi hanlar bölgesinde esnafın ve vatandaşların mağdur olmaması için kırılan zemin taşları ve atık su oluklarını yeniden onarmaya başladı. Bölgede ki esnafın mağdur olmaması için çalışmaları gece yürüten Büyükşehir ekipleri, söz konusu bölgede özellikle atık su oluklarını onarıyor.Gece devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seyfettin Gençer, tarihi bölgedeki çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini söyledi.Şanlıurfa’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Gençer, bölgenin kendileri için oldukça önemli olduğunu ifade etti. Çalışmanın sonunda tarihi hanlar bölgesinin rahat nefes alacağını belirten Gençer, şunları söyledi:"Gündüz burası oldukça yoğun. Onun için çalışmalarımıza akşam geç saatlerden sonra başlıyoruz. Hava muhalefeti nedeniyle kış aylarında burada istediğimiz çalışmayı yapamadık. Ama şimdi bütün Hanlar Bölgesini elden geçiriyoruz. Bu bölge 16 tescilli hanın olduğu bir yer. Şimdi bu alanda bulunan 3 hanımızda restorasyon çalışmamız devam ediyor. Öncelikli hedefimiz buranın zemininde ki bozuklukları gidermek ve vatandaşın sorunlarını son vermektir."