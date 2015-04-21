Şanlıurfa’da Canlı Doğan Bebek Sayısı Arttı

Şanlıurfa’da canlı doğan bebek sayısı 2014 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 4,7 oranında artarak 62 bin 284 oldu. Doğan bebeklerin 2014 yılında yüzde 51,6’sı erkek, yüzde 48,4 kız oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürü M.Salih Uras, Şanlıurfa’nın doğum istatistiklerini açıkladı. Uras’ın açıkladığı verilere göre, Şanlıurfa’da doğum sayısı 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,7 oranında artarak 62 bin 284’e yükseldi.Şanlıurfa’da 2009 yılında 54 bin 420, 2010 yılında 55 bin 914, 2011 yılında 56 bin 668, 2012 yılında 58 bin 933, 2013 yılında 59 bin 494 ve 2014 yılında 62 bin 284 canlı bebek dünyaya geldi. 2014 yılında dünyaya gelen bebeklerin yüzde 51,6’sı erkek, yüzde 48,4’ünü ise kız bebekler oluşturdu.Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı da artı. Türkiye’de toplam doğurganlık hızı, 2013 yılı verisine göre 2,10 çocuk iken 2014 yılında 2,17 çocuk olarak gerçekleşti. Şanlıurfa’da ise 2013 yılı yılında 4,39 olan oran 2014 yılında 4,52’ye yükseldi. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı Türkiye’de 2,17 iken, Şanlıurfa’da bu oran 4,52 olarak hesaplandı.Kaba doğum hızı, Türkiye’de 2013 yılında binde 17,0 iken 2014 yılında binde 17,3’e yükseldi. Kaba doğum hızı Şanlıurfa’da 2013 yılında binde 33,4, 2014 yılında binde 34,2 oldu.