Şanlıurfa Kuetta İle "Kardeş Şehir" Oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında çıkan kararda Pakistan’ın Kuetta şehri ile Şanlıurfa "Kardeş Şehir" oldu.Türkiye - Pakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi tavsiye kararı olarak Pakistan’ın Kuetta şehri ile Şanlıurfa’yı kardeş şehir olarak uygun gördüğü açıklandı. Büyükşehir Meclisi’ne gelen söz konusu önerge Nisan ayı oturumunda görüşüldü. Oy birliği ile alınan kararla Pakistan’ın Kuetta şehri ile Şanlıurfa "Kardeş Şehir" oldu. Şanlıurfa ile kardeş şehir olan Kuetta’nın Pakistan’ın Belucistan Eyaletinin başkenti olması, yüksek nüfusu ve gelişmiş tarım endüstrisine sahip oluşu, bünyesinde bir çok üniversite barındırması, doğal ve kültürel zenginlik bakımından güçlü oluşu söz konusu kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.