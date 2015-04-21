Okul Yolları Beton Parke İle Hayat Buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan’da 6 okul yolunu beton parkeyle buluşturuyor.Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Hilvan’da yapımı tamamlanan 6 okul’da yol yapım çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bölgede 27 Bin metrekare beton parke yol çalışması başlattı. Hilvan Karacurum Mahallesi’nde yer alan Mustafa Kemal Atatürk Anaokulu Yolu, TOKİ’de Bahçelievler İlkokulu, Ahi Evren Meslek Lisesi ve Şair Nabi Anadolu Meslek Lisesi okul yollarını bu sezon beton parke ile döşeyecek. Büyükşehir Belediyesi ilçede 27 bin metrekare beton parke, 5 bin metrekarede kaldırım tesis ederek ilçenin modern bir görünüme kazandırılmasını sağlayacak.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Suruç’un sınıra sıfır Mahallesi olan Mürşitpınar’da beton parke döşeme çalışmalarına da devam ediyor. Mürşitpınar Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik alanı beton parke ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Suruç İlçesinde toplamda 35 bin metrekare beton parke döşemesi gerçekleştirdi.