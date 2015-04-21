Kiracı Emekli Doktordan Eğitime 500 Bin Liralık Destek

Eğitim gönüllüsünden 500 bin liralık destek. İstanbul’da yaşamını sürdüren Emekli Doktor Saadet Özdemir, Şanlıurfa’da eğitime katkı sağlamak amacıyla para yardımında bulundu.Eğitim gönüllüleri Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen protokolde bir araya geldi. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ve Emekli Doktor Saadet Özdemir eğitime sağladığı 500 bin lirayı protokolle resmiyete bağladı.Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, “Çok değerli hemşehrimiz, doktorumuz, hocamız Saadet Özdemir hanım efendinin alicenaplığı yardımseverliğinden dolayı minnettarız. Okullarımızın ihtiyacı için 500 Liralık nakit para yardımında bulundu. Milli Eğitim teşkilatımıza hibe etti. Bu güzel yardımından dolayı biz de Karaköprü İlçemiz de yer alan bir okulumuza isimlerini vereceğiz” ifadelerine yer verdi.İstanbul’da yaşamını sürdüren Emekli Doktor Saadet Özdemir, yaptığı açıklamada, katkı sağlamanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti. Özdemir, şunları kaydetti:”Hayatım boyunca imkanım nispetince katkıda bulunmaya çalıştım. İmkanı olan herkesin kendi memleketinde eğitime katkı sağlamalarını bekliyoruz. Bu tür hizmetler yapmasını arzu ediyoruz. Herkes kendi çapında bir iz bırakmalıdır. İnşallah hayırlı ve faydalı olur. Doktorluğun ardından iktisat okudum, yazarlıkla uğraşıyorum aynı zamanda. Kültür ve sanat kitapları yazıyorum. Hayatım okumakla geçti. Bundan da zevk alıyorum. Onur ve gurur duyuyorum. Peygamberler ve tarihi şehirde bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Yalnız başıma hayatımı sürdürüyorum.”Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Metin İlci de,” Şanlıurfa’daki 600 bin öğrenci adına Saadet hanıma eğitime sağladığı katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlamlı katkısından dolayı ayrıca kendisine minnettarız, şükranlarımızı bildiriyoruz. Kendisi İstanbul’da yaşayan Urflalı bir vatandaş olarak babası Hacı Abdurrahman Özdemir’in hatırasını Şanlıurfa’da yaşatmak istiyor. Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesinde bulunan Şenevler Okulumuzun ismini babasının adıyla yaşatacağız. Saaadet Hanım İstanbul’da kirada otururken 500 bin lira gibi bir yardımda bulundu. Böyle bir eğitim duyarlılığı gösteren eğitim neferlerine teşekkür ediyoruz”diye konuştu.