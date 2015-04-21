İtfaiye Erleri 24 Saat Hazır Bekliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda çalışan itfaiye erleri, 7 gün 24 saat kentte oluşabilecek yangın ve doğal afetlere karşı daima hazır bekliyor.Sabahın erken saatlerinde gurup amirliğine gelen itfaiye erleri ilk olarak araçların bakım ve onarımını gözden geçiriyor. Dinlenme salonundan Alo 110 ’dan gelecek anonsu bekleyen erler, kendilerine verilen ihbarlara hazır bekliyorlar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Halil Kırmızı, 2015 yılının ilk çeyreğinde bin 200 vakıaya anında müdahale ettiklerini söyledi.Yaz ayların yaklaştığını buna bağlı olarak vatandaşların anız yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet eden Kırmızı, söz konusu yangınların bölgede yaşayan hayvan ve bitkilere ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Asılsız ihbar konusunda ciddi sıkıntılar çektiklerini belirten Kırmızı, "Şanlıurfa’da bu yıl yağışların bol olmasından dolayı, yabancı otların çoğunlukta olduğu görünmekte. Vatandaşlarımızın ve gerekli kamu kuruluşlarının da kendine düşen görevi yapması gerekmekte. Gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte oluşabilecek yangınların önüne geçmiş olacağız. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte önlem alınması güçleşecek olup şuanda tarım sezonu başında alınması gerekmektedir, bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.