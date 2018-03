Haliliye Belediyesi’nden Liseler Arası Futbol Turnuvası

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası,12 lisenin futbol takımlarının katılımıyla başladı.Haliliye Belediyesi tarafından AK Parti Haliliye Gençlik Kolları Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası, Başkan Yardımcısı Osman Uludağ’ın ilk vuruşu yapmasıyla başladı. Turnuva’nın ilk karşılaşmasına Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyeleri Abdülkadir Altundağ, Mehmet Aslan, Mehmet Erol, AK Parti Haliliye İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bağmancı, Haliliye Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Şavak Baysan ile sporcular katıldı. Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ “Haliliye Belediyesi olarak Liseler Arası Futbol Turnuvası düzenledik. Turnuvaya ilçemizden 12 takım katıldı. Bugün ise aynı anda iki ayrı saha olmak üzere karşılaşmalar başladı. İnşallah turnuvayı sonuçlandırıp kazananlara ödüllerini vereceğiz. Haliliye Belediyesi olarak biz sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Özellikle genç kardeşlerimizin spor yapmasından tarafız. Olumsuz ve kötü alışkanlıklardan ve bu gibi faaliyetler içerisinde bulunmamaları için Haliliye Belediyesi olarak her türlü fırsatı onlara açmak için uğraşıyoruz. Yine Meclis Üyelerimiz ve teşkilatımız ile birlikte bu çalışmaların her zaman içerisindeyiz” dedi.AK Parti Haliliye Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bağmancı ise yaptığı açıklamada, “AK Parti Haliliye Gençlik Kolları Başkanlığı olarak belediyemizin katkıları ve belediye başkanımızın desteğiyle liseler arası futbol turnuvamız başlamıştır. 12 takımın katıldığı futbol turnuvamızda amacımız gençlerin bir arada olması ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasıdır. Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol’a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gençliğe ve gençlere vermiş olduğu önemi bir kez daha ortaya koymuş oldu” ifadelerini kullandı.Haliliye Belediyesi Liseler Arası Futbol Turnuvasının ardından Haliliye Belediyesi tarafından turnuvaya katılan okulların öğrenci ve öğretmenlerine basketbol, voleybol ve futbol topu, eşofman hediyelerinin yanı sıra dereceye giren takımlara kupaları verilecek.