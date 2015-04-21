Eyyübiye’li Çocuklara Öykü Ve Boyama Kitabı Dağıtıldı

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Küçük Evliya Çelebi Şanlırfa’da" isimli proje kapsamında Öykü ve Boyama kitapları dağıtıldı."Küçük Evliya Çelebi Şanlıurfa’da "söylemiyle çocuklara dağıtılmak üzere yaptırılan kitapları elleriyle çocuklara hediye eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Çocuklarımızın hem ilin tarihini öğrenmesi hem de kişisel becerilerini arttırmaları amacıyla bu tarz faaliyetlerimiz ilçe genelinde devam edecektir” dedi.Ekinci, "Bu projeyle, çocukların yaşadıkları kenti eğlenerek tanıması, bilmedikleri mekanlarla ilgili bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. “Küçük Evliya Çelebi Şanlıurfa’da” isimli bu çalışma iki kitaptan oluşuyor. Birincisi, okuma yazma bilen çocuklar için okuma kitabı, ikincisi de, okuma yazma bilmeyen çocuklar için boyama kitabı olarak dizayn edildi" dedi.Eyyübiye Belediye Başkan Ekinci şunları söyledi:"Akşemsettin ilk okulumuzu ziyarete geldik, önce ana sınıfını şimdi de burada diğer sınıflarımızı geziyoruz ve bu gezi kapsamında çocuklarımıza Küçük Evliya Çelebi Şanlıurfa’da diye bir kitap hediye ediyoruz. Bu kitapla çocuklar bir taraftan kişisel gelişimini, el becerilerini düzeltirken bir taraftanda Urfa’mızı tanıyorlar.”