Eyyübiye Belediyesi Ve Aspim Ortak Protokol İmzaladı

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Eyyübiye Belediyesi arasında, Kadın Kültür Merkezlerine yönelik protokol imzalandı.Eyyübiye Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, arasında imzalanan protokol kapsamında, Eyyübiye İlçesine bağlı 7 Kadın Kültür Merkezinin 4 aylık kira, elektrik, su, internet ve telefon giderlerini Eyyübiye İlçe Belediyesi karşılayacak. İmzalanan protokol ile kadın kültür merkezlerinin sürekliliği sağlanmış olacak. İmzalan protokol çerçevesinde bir açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ile protokol imzaladık. Protokol kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde bulunan kadın kültür merkezlerinin sürdürebilirliğini devam etmesini sağlayabilmesi amacıyla Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait kira, elektrik, su, internet ve telefon giderlerini Eyyübiye Belediyesi olarak bizler karşılayacağız. Amacımız bu tarz projeler devam etsin” dedi.Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Demirkol, bu bölgedeki kadınların, özellikle sosyal hayat entegrasyonu boyutunda Eyyübiye Belediyesinin katkıları ile çok daha yoğun bir şekilde çalışma sergileyecekleri noktasında güzel bir örnek olduğunu belirtti.