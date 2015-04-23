Ceylanpınar’da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ceylanpınar ilçesinde coşkuyla kutlandı.Atatürk İlköğretim Okulunda düzenlenen 23 Nisan etkinliğine, ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. 23 Nisan kutlaması bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç gerçekleştirdi. Okulların sergilediği gösterilerin ardından öğrencilerin sergilediği çeşitli oyunlar beğenildi. Çocukların gerçekleştirdiği yarışmaların ardından kutlamalar sona erdi. Atatürk İlköğretim Okulunda gerçekleşen 23 Nisan kutlamalarına, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.