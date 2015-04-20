BRT Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirdiği BRT (Metrobüs) yol uygulamasında 2. etabı bitirdi.Kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarına ayrı bir yol uygulaması ile işe başlayan Büyükşehir Belediyesi, Akarbaşı, Sarayönü, Divanyolu Caddesi’ndeki çalışmalarını bitirmiş ve BRT projesini hayata geçirmişti. Büyükşehir ekipleri şimdi de Kapaklı Pasajı ve Atatürk Bulvarı’nda ki çalışmalarını tamamlayarak bölünmüş BRT yolunu Şanlıurfa’nın hizmetine sunuyor. Kentteki trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı Atatürk, Sarayönü ve Divanyolu Caddesi’nde BRT (metrobüs) yol çalışmalarını bitiren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı çalışmanın bitiminde hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de toplu taşıma araçlarını daha hızlı hareket etmesini hedefliyor. Çalışmanın sona erdiği istikametlerde trafik yoğunluğu azalırken özellikle Balıklıgöl istikametinden toplama merkezine gelen toplu taşıma araçları BRT yolunu kullanarak daha hızlı hareket ediyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada BRT yol yapmalarındaki amaçlarının hem trafiği rahatlatmak hem de toplu taşıma araçlarına yolda geçiş üstünlüğü tanımak olduğunu söyledi. Kırıkçı, ilk olarak Balıklıgöl’den Abide kavşağına kadar olan yolda söz konusu projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. BRT yol uygulamasında 2. etap olan Kapaklı Pasajı ve Abide Kavşağı arasındaki Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmaların bittiğini, yarından (Salı) itibaren uygulamanın hayata geçeceğini belirten Kırıkçı, bu güzergah üzerinde park yasağının da geldiğini vurguladı.