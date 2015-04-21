Bir Ayda 127 Bin Hasta’ya Sağlık Hizmeti Verildi

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2015 yılı Mart ayında 126 bin 584 hastaya, sağlık hizmeti verdiği açıklandı.Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, hastaların 25 bin 580 kişisi Acil Servis’te, 2 bin 123 kişisi semt polikliniğinde, bin 810 kişisi dahili branşlarda yatarak, 2 bin 875 kişisi ise ameliyat edilerek tedavi edildi. Tedavi edilen hastalardan 8 bin 897 Suriyeli mülteci ayaktan, 705 Suriyeli dahili branşlarda yatarak,635 Suriyeli misafir ise ameliyat edilerek tedavi edildi.Açıklamada, “Hastanemizde 177 uzman doktor , 319 hemşire, 179 veri hazırlama personeli ve acil servis ile birlikte 145 poliklinikte günlük ortalama 6 bin ile 6 bin 500 hastaya ayaktan sağlık hizmeti veriliyor. Hastanemizde 66’sı yoğun bakım yatağı olmakla beraber 551 yatak bulunmaktadır. Mevsimsel geçişlerin neden olduğu hastalıklar ve de bölgede ikamet eden Suriyeli mülteci hastalar ile birlikte bölgenin en büyük ve en kapsamlı devlet hastanesi olması sebebiyle yoğun bakımlar dahil olmak üzere doluluk oranımız yüzde yüzlere yükselmiştir. Hastanemize müracaat eden hiçbir hasta tedavi hizmeti almadan, geri çevrilmeden, müracaat eden her hastanın tedavisi gerek ayaktan gerekse yatarak yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.