Aylık Bin Bebek Şifa Buluyor

Şanlıurfa il genelinde tek olan "Total Paranteral Beslenme" (TPN) ünitesi ile aylık ortalama 1000 bebek tedavi ediliyor.Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Total Paranteral Beslenme" (TPN) ünitesi;yeni doğan ve ağızdan beslenemeyen bebekler için damar yoluyla yüksek protein, glikoz yağ ve vitamin gibi elementler içeren serumların hazırlanabildiği, erken doğmuş, sağlıklı beslenmeyen akut veya kronik hastalıkları olan bebekler ve çocuk hastaların besinsel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Çocuk Hastanesi’nde yeni doğan servisinde kurulan beslenme ünitesi, özel havalandırma ve filtreleme sistemi ile uluslararası standartlarda hava kalitesi ile çalışan temiz oda içinde compounder cihazı ile, damar içinden uygulamaya uygun, her hastaya özel besleme karışımlarının hazırlandığını özellikli ve nitelikli bir birimdir"