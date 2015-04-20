Aspim Muhtarları Bilgilendirdi

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde muhtarlar 6284 sayılı kanun kapsamında bilgilendirildi.Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, 6284 sayılı kanun kapsamında mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verdi.Mahalle muhtarlarının katıldığı eğitimde kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara etkin katılımı, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgi, verildi. Erken yaşta evliliklerin sebepleri ve sonuçları, erken yaşta evliliklerde mücadele konusunda yapılabilecekler ve başvuru mekanizmaları konuları hakkında da bilgilendirilme yapıldı.Konu ile ilgili açıklama yapan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Kadriye Kocaoğlu, "9 Mart 2015 tarihinde muhtarlarımıza yönelik başlatmış olduğumuz eğitimler verimli bir şekilde devam ediyor. Eğitimlerimizde özellikle 6284 sayılı kanun kapsamında muhtarlarımızın sorumlulukları, ŞÖNİM’in yapmış olduğu çalışmalar ve uyguladığı hizmet modelleri, bir şiddet olayı veya şiddet ihtimali durumunda izleyebileceği yollar hakkında bilgilendirmeler yapmıştır. 6284 sayılı kanunun uygulanmasıyla ilgili muhtarlarımızın karşılaşmış olduğu sorunlar ve çözüm yolları hakkında konuşulmuş, şiddetin önlenmesi konusunda muhtarlarımızdan köylerinde yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşler alınmıştır" dedi.