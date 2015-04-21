Yamanlar Voleybol’da Yine Türkiye Şampiyonu

Yamanlar Koleji, Ortaokul Yıldızlar’da Türkiye Şampiyonu oldu.Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen okullar arası Türkiye Yıldız Erkekler Voleybol Şampiyonası Diyarbakır’da yapıldı. İzmir Karşıyaka Özel Yamanlar Ortaokulu, final maçında İstanbul Prf. Gazi Yaşargil Ortaokulu’nu 3-0 yenerek 4. yıl üst üste Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye şampiyonasında tek set vererek şampiyon olan öğrencilerse büyük bir sevinç yaşadı. Karşıyaka Özel Yamanlar Ortaokulu öğrencileri Ali Kaan Çil en değerli oyuncu ve İlker Esin en değerli pasör seçildi.Karşıyaka Özel Yamanlar İlköğretim Okulu Okul Müdürü Muhammet Ali Toksoy, "Bilimsel alanda kendisini kanıtlamış bir okul olarak sanat ve spora da ciddi destek oluyoruz. Bu şampiyonluk bizim doğru yolda olduğumuzun ispatı. Bu başarıların çok büyük fedakarlıklarla kazanıldığının bilincindeyiz. Başta Voleybol antrenörümüz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.