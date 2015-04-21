Urla Gençlik Spor Kulübü’nün Yeni Başkanı Ercan Gül Oldu

Urla Gençlik Spor Kulübü’nün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda, seçimlere tek listeyle giren Ercan Gül başkan seçildi.Urla Gençlik Spor Kulübü’nün 2015 yılı olağan genel kurulu Urla ilçesindeki eski tamirhane binasında gerçekleştirildi. Seçimlere tek listeyle giren Ercan Gül, iki yıl süreyle başkan seçildi.Yeni başkan Ercan Gül, "Çocukluğumdan beri 40 yıldır Urla Gençlik’te spor yaptım. Urla spor formasını onurla ve gururla giydim. Sporun insan hayatında ne kadar değerli olduğunu ve katkılarını biliyorum, tüm branşlarda altyapıya destek vereceğiz. Eski yönetime başarılı çalışmaları için teşekkür ederim.”dedi.Genel kurulda, spora yaptığı katkılarından dolayı Şerafettin Ekşi, Hayrullah Batur ve Ahmet Söylemez’e de plaket takdim edildi.