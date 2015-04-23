Torbalı Belediyesi TEOG’a Sponsor Oldu

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarına sponsor olan Torbalı Belediyesi 2 bin 425 öğrencinin sınav kitapçıklarını bastırdı ve bütün masraflarını karşıladı. Belediye, 2015 yılında inşaatına başlanacak olan dokuz ayrı orta öğretim okulu için de ruhsat verdi.Torbalı’da, eğitimin kalitesini yükseltmek için belediyenin öncülüğünde okullar yapılıyor, deneme sınavları gerçekleştiriliyor. Hızla göç alan ilçede derslik sıkıntısı yaşanırken Torbalı Belediye Başkanlığı, Atatürk, Çapak, Karakuyu ve Dağkızılca Mahallerindeki arsalarını okul yaptırılması şartıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladı. Ayrancılar’da 24 derslikli lise, 24 derslikli ilköğretim okulu, Torbalı Mahallesinde 24 derslikli, Özbey Mahallesinde ise 16 derslikli ilköğretim okulu için imar düzenlemelerini yaparak yapı ruhsatını verdi. Torbalı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde tüm ortaokul 8. sınıfta okuyan ve TEOG sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı yaptı. Hazırlık sınav soru kitapçıkları Torbalı Belediyesi tarafından basılarak ilçede eğitim veren 34 okulda öğrencilere dağıtıldı. Sınava ilçe genelinden 2 bin 425 öğrenci katıldı.BAŞKAN GÖRMEZDEN 23 NİSAN MESAJITorbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, ilçede eğitim odaklı çalışmalara, arsa desteği dahil her türlü katkıyı sunduklarını belirterek şunları söyledi: “Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederken önceliği kuşkusuz çocuklarımızın eğitimi olmuştur. İlçemizde sanayi ve tarımın gelişmesiyle büyük bir göç yaşanıyor. Mevcut eğitim, öğretim altyapısı, sınıfların kapasitesi bu ihtiyaca artık cevap veremiyor. Geçmişin hatalı tutumu yüzünden ilçemizde okullaşmada bir durgunluk, yerinde sayma dönemi yaşanmış. Bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Arsa veriyoruz, imar düzenlemeleri yapıyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Hızla yeni derslikleri önümüzdeki döneme yetiştirmek zorundayız.”