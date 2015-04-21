Ödemiş’te Polisler Gençlere Mesleğini Anlatıyor

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere polislik mesleğini sevdirmek amacıyla yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Ödemiş Anadolu Lisesinin daveti üzerine öğrencileri polislik mesleği hakkında bilgiler verdi. Polislik mesleğinin sevdirilmesi, polislik müracaatları hakkında bilgiler veren ekipler, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.Konu hakkında bilgi veren Polis Memuru Erkan Gencay, "Ödemiş’te liselerimizden gelen davet doğrultusun mesleğimizi öğrencilerimize tanıtmaya ve onlarla bir baba bir ağabey yakınlaşması ile her zaman onların yanında olduklarımızı ve bizlere her konuda gelmelerini ve elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışacağımızı anlatıyoruz. Aynı zaman polis olmak isteyen öğrencilerimize de nasıl aşamalardan geçeceklerini kendilerini anlatıp kafalarında takılı olan sorulara da cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.