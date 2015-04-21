Menderes’te Nihat Hatipoğlu İle Kutlu Doğum Programı

Kutlu Doğum programı kapsamında İlahiyatçı Prf. Dr. Nihat Hatipoğlu, İzmir’in Menderes ilçesinde vatandaşlarla buluşacak.Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Menderes Belediyesi’nin, Menderesliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile düzenleyeceği program, 24 Nisan Cuma günü Menderes 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek. Programda, mehteran gösterisi, yemek ikramları, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletileri de gerçekleşecek.Düzenlenen program, saat 16.30’da Menderes Belediyesi önünden Menderes 19 Mayıs Stadyumu’na kortej yürüyüşüyle başlayacak. Yürüyüşün ardından Kur’an-ı Kerim okunarak ardından ise Sedat Uçan ile Tasavvuf Musikisi İlahi Dinletisi sunulacak. Program kapsamında semazen gösterileri de gerçekleşecek.İlahiyatçı Prf. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun "Dosta Doğru" adlı sohbet etkinliği ile sona erecek etkinlik kapsamında, Menderes’te yetiştirilen 14 bin kırmızı gül de vatandaşlara dağıtılacak. Menderes Belediyesi tarafından etkinlik günü Özdere Meydanı ve Gümüldür Meydanı’ndan saat 15.30’da ücretsiz servisler de kaldırılacağı öğrenildi.Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, etkinliğe bütün İzmirli vatandaşları beklediklerini belirterek, "Peygamber efendimizin hayatı bizim rehberimiz olmalıdır. Onun hayatında kavga yok, ayrım yok, birlik var beraberlik var. Biz de bu anlayış içinde hareket ederek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Peygamber efendimizin kutlu doğumunu birlikte idrak etmek amacıyla Menderesliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile programımızı düzenliyoruz. Etkinliğimize bütün vatandaşlarımız davetlidir" dedi.