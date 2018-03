Konak’ta Kadınlar Hem Üretip Hem Kazanıyor

Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinde kurs gören kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru hediyelik eşya ve takıları Alsancak Sevgi Yolu’ndaki özel tasarım vagonlarda satarak emeklerini kazanca dönüştürüyor.Kadınların sosyal yaşamın yanı sıra üretim sürecinde de daha fazla yer almalarını amaçlayan Konak Belediyesi, bir yandan bünyesindeki semt merkezlerinde yüzlerce kadına kurs vererek, bir yandan da burada üretilen el işi ürünlerin satışına destek olarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. İzmir’de Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü’nü ilk kuran belediye olan ve kadın istihdamını artırmaya yönelik projelere her fırsatta destek veren Konak Belediyesi’nin Agora, Basmane, Ballıkuyu, Gültepe ve İsmetpaşa Semt Merkezleri’nde kurs gören kadınların emekleri bu sayede kazanca dönüşüyor.Semt merkezlerinde üretilen hediyelik eşya ve takılar Alsancak Sevgi Yolu’ndaki Konak Belediyesi’ne ait satış vagonlarında yine kadınlarca satışa sunuluyor. Özel tasarım takılardan ebru desenli fularlara, kravatlardan şans fillerine kadar her bütçeye uygun el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı satış vagonları Sevgi Yolu’nu ziyarete gelenlerden yoğun ilgi görüyor. Buradan alışveriş yapanlar hem üretilen birbirinden güzel hediyelik eşya ve takılara makul fiyatlarla sahip oluyor, hem de Konaklı kursiyer kadınların aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlar da, emeklerini kazanca dönüştürmenin sevincini yaşıyor.Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kadın istihdamının artırılması adına semt merkezlerinde kadın kursiyerlere verilen eğitimlerin yanı sıra, üretilen el işi ürünlerin satışa sunulmasına da destek olduklarını belirtti. Belediye olarak geçici değil, kalıcı çözümler üretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Pekdaş, 47 ayrı branşta kursun verildiği semt merkezlerinin kadınları hem üretime kattığını, hem de sosyalleştirdiğini dile getirdi. Konak’ta emeği kazanca dönüştürdüklerini belirten Başkan Pekdaş, “Semt merkezlerinde üretilen ürünlerin satışı sadece özel günlerde yapılan kermeslerde ve yılsonunda açılan Hediyelik Eşya Fuarı’nda yapılmayacak. Kursiyerlerimiz olan kadınların emeklerini sürekli kazanca dönüştürmek istiyoruz. Bu satışları yılın her gününe yayarak kazançlarının devamlılığını sağlayacak bir yapı oluşturmak adına ilk adımı attık. Bu satış vagonları ile kursiyerlerimiz hem ürettikleri ürünleri sergileme fırsatı buluyor hem de satış yapıyor. Dolayısıyla, emeklerini değerli kılmak, üretimlerini görmek için tüm İzmirlileri Sevgi Yolu’ndaki satış vagonlarına bekliyoruz. Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinde yaratılan bu güzellikleri paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.