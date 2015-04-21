İzmir’de ESHOT 1 Yılda 506 Milyon Yolcu Taşıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, son bir yılda taşıdığı yolcu sayısı yarım milyarı aştı. Toplu ulaşım hizmeti veren ESHOT ve İZULAŞ araçları, 1 yılda yaptığı mesafe ise 113 milyon kilometreyi buldu.İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne sunulan ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2014 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, kent içi toplu ulaşımda otobüs kullanan vatandaşların bir yıllık biniş sayısı 506 milyona ulaştı. Aynı dönemde 167 milyon kez aktarmalı biniş yapıldı. Yılın 365 günü toplu ulaşım hizmeti veren ESHOT’un, 2014 yılındaki yatırım tutarı ise 77 milyon TL olarak gerçekleşti. 22,5 milyon TL maliyetle 100 adet Solaris marka körüklü otobüs satın alarak İzmirlilerin hizmetine sunan ESHOT Genel Müdürlüğü, filo gençleştirme çalışmaları sonucu 5,98 yaş ortalamasıyla Avrupa standartlarını da geride bıraktı. Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına giren 9 yeni ilçeye daha otobüs seferlerini başlatmak üzere düğmeye basan ESHOT, filosunun tamamını klimalı ve engelli binişine uygun araçlarla donattı.Bütçesi, filosu, taşıdığı yolcu sayısı ve hizmet ağıyla ülkenin en büyük toplu ulaşım kuruluşları arasında yer alan ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 1 yıllık faaliyet raporunda yer alan sayısal değerlere göre; ESHOT ve İZULAŞ’a ait otobüsler, 1 yılda toplam 113 milyon kilometre (günde 310 bin kilometre) yol yaptı. Büyükşehir, 5,5 milyon TL harcayarak 435 adet otobüse engelli asansörü monte etti. Öte yandan, ESHOT bünyesindeki bin 326 otobüsün tamamı klimalı ve engelli binişine uygun hale getirildi. 2004-2014 döneminde ise bin 172 adet otobüs alınarak filonun tamamı yenilendi.