İzmir Valisi Mustafa Toprak Urla Esnafıyla Bir Araya Geldi

1. İzmir Urla Sokak Çocuk Şenliğine katılan İzmir Valisi Mustafa Toprak, Urla ilçesindeki esnaflarla bir araya geldi.İzmir Valisi Mustafa Toprak, Urla ilçesindeki 1. İzmir Urla Sokak Çocuk Şenliğine katıldı. Stantları gezen Vali Toprak, daha sonra ise kentteki esnaflarla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını sıkıntılarını dinleyen Toprak, kentteki tarihi mekanları da dolaştı. Urla ilçesinin tarihi bir önemine sahip olduğunun vurgusunu yapan Mustafa Toprak, "Her yanı tarih kokan bu ilçemiz, sokakları, esnafı ve halkı ile görülmeye değer bir yer. İzmirlilerin ve İzmir’e gelenlerin bu gizemli ilçemize ziyaret etmeleri gerekir" dedi.