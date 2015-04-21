İzmir Optimum’da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23-24-25 Nisan tarihlerinde, İzmir Optimum Outlet’te birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle kutlanacak.İzmir Optimum Outlet, 23 Nisan coşkusunu minik ziyaretçileriyle paylaşıyor. 23-24-25 Nisan tarihlerinde, üç gün sürecek etkinlik programı kapsamında, çocukları birbirinden eğlenceli ve sürpriz dolu bir bayram bekliyor. Yetenek Sizsiniz’in unutulmaz ikilisi İrem ve Cash, 23 Nisan Perşembe günü 16:00’da İzmir Optimum’da sahnede olacak. Sevilen ikili, çocuklar için 23 Nisan’a özel bir gösteri gerçekleştirecek. OptimumOutlet’te, çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak olan İrem ve Cash etkinliğin sonunda minik hayranları ile fotoğraf da çektirecek.23 Nisan’da etkinlikleri kapsamında, halk oyunları, bale, bando gösterileri, gün boyu düzenlenecek müzik ve dans atölyeleriyle çocuklar bayramı adeta şenlik havasında kutlayacak. 24 Nisan’da ise buz pistinin minik yıldızları ve anaokullarının dans grupları hünerlerini sergileyecek.24 Nisan Cuma günü çocuklar, Balon Katlama Atölyesi’nde balonlardan farklı şekiller yapmayı öğrenecek. Rengarenk balonlar, çocukların dünyalarını süslerken Kukla Yapım Atölyesi’nde de minikler hayallerindeki kuklaları yapacak. Son olarak 25 Nisan Cumartesi günü ise, Korsan Adası, Optimum’a gelecek minik ziyaretçileri unutamayacakları bir maceraya çıkaracak. İzmir Optimum’a kurulacak Korsan Adası Atölyesi ile çocuklar eğlenceli serüvenlere çıkarken el becerilerini de geliştirecek.