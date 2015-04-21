Genel Müdür Mustafa Çalışkan’dan Gemisander Ziyareti

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere İzmir’e gelen Deniz Ticareti Genel Müdürü Mustafa Çalışkan, denizcilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine nezaket ziyaretlerinde bulundu.Ziyaretleri kapsamında ‘Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER)’ni de ziyaret eden Deniz Ticareti Genel Müdürü Mustafa Çalışkan’a Genel Müdür Yardımcısı Arif Yağız, Daire Başkanı Harun Baştürk, Denizcilik Uzmanı Bülent Sönmez, Aliağa Liman Başkanı Behlül Karataş ve Liman Başkanı Yrd. Celalettin Çimen de eşlik etti.GEMİSANDER Başkanı Adem Şimşek ve dernek yönetim kurulu üyeleri, konuklarını Gemi Geri Dönüşüm tesislerinin kapısında karşıladı. Burada Geri Dönüşüm Sanayicileri ile bir araya gelen Genel Müdür Mustafa Çalışkan ve beraberindeki heyet, GEMİSANDER binasında ağırlandı. Geri dönüşüm sanayicilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Çalışkan, yaşlı gemilerin hurdaya ayrılmasını teşvik eden yeni yönetmelik ile ilgili bilgiler verdi. Çalışkan, yeni yönetmeliğin gemi söküm sektörüyle birlikte armatörlere, tersanecilere ve yan sanayicilere de büyük fırsatlar sağlayacağını belirtti.Sohbet havasında geçen ziyarette, GEMİSANDER Atık Yönetim Sorumlusu Ersin Çeviker, sektörün dünya genelindeki durumunu, tesislerin konumunu, işleyişini, milli ekonomiye ve istihdama olan katkısını aktaran sunumunu barkovizyon eşliğinde yaptı. Sunum sırasında sık sık sorular soran Genel Müdür Mustafa Çalışkan, tespitlerini tek tek not aldı.Sunumun ardından üyeler adına bir konuşma yapan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, heyete teşekkür etti."BAŞARI İLE GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDIK"Türk gemi geri dönüşüm sektörünün dünyada lider konumunda olduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek, “Türk gemi söküm sektörü olarak bugüne kadar uluslararası sözleşmelerin yükümlülüğünü yerine getirmek adına 10 milyon doların üzerinde, insan ve çevre sağlığını koruyucu yatırımlar yaptık. Bireysel hatalar haricinde iş kazalarının tamamen önüne geçtik. Öte yandan son yıllarda gemi geri dönüşümünde büyük rekorlara imza attık. Dünyanın en büyük gemileri arasında gösterilen birçok gemiyi, tesislerimizde başarı ile geri dönüşüme kazandırdık” dedi.Türk koster filosunun yenilenmesi amacıyla verilen hurda teşvik sisteminin Türk Gemi Geri Dönüşüm sektörüne ve dolayısıyla milli ekonomiye, istihdama büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Adem Şimşek, 1976’dan bugüne Aliağa geri dönüşüm bölgesinde hizmet veren tesislerin en yüksek 2012 yılında 927 bin ton hurda çelik üretimiyle zirveye ulaştığını, yeni yönetmeliğin sektöre sağlayacağı katkıyla da 2012’de yakaladıkları üretim rekorunu geçmeyi hedeflediklerini söyledi.“TÜRKİYE’NİN LİDER KONUMDA OLMASI GURUR VERİCİ”Gemi Geri Dönüşüm sektöründe Türkiye’nin modern tesisleriyle tüm dünyaya örnek gösterilmesinin ve üretim noktasında dünyada lider konumunda olmasının gurur verici olduğunu dile getiren Deniz Ticareti Genel Müdürü Mustafa Çalışkan da, “Başarı sorumluluğu da beraberinde getirir. Bu nedenle de elde ettiğiniz başarılarla hiçbir zaman yetinmeyerek, daha büyük başarılara imza atmalısınız. Özellikle tesislerinizin giriş çıkış kapısına kurduğunuz ‘Radyasyon Ölçüm İstasyonu’ ile sektörün duyarlılığını bir kez daha göstermiş oldunuz. Hassasiyetinizden ve samimiyetinizden ötürü sizleri kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.Ziyaret sonra gemi geri dönüşüm tesislerini gezen ve çalışmaları yerinde inceleyen Mustafa Çalışkan ve beraberindeki heyet, tesislerde istihdam edilen işçilerle de görüşerek, söküm çalışmalarının işleyişine yönelik yetkililerden bilgi aldı.