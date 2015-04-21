Gaziemir’de Minikler Oyuna Doyacak

İzmir’in Gaziemir ilçesinde çocuklar, ESBAŞ Spor Salonu’nda kurulan ve şenlik boyunca minik misafirlerine kapısı açık olan oyun dünyası alanında, çeşitli oyunlarla ve tiyatrolarla gönüllerince eğleniyor.Gaziemir Belediyesinin, 18. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında, ESBAŞ Spor Salonu’nda kurduğu oyun dünyası alanında, çocuklar gönüllerince eğleniyor. Çocuklarını oyun alanında emin ellere bırakan aileler de, huzurla festival alanındaki etkinliklere katılıp, stantları gezebiliyor. Gaziemirli minikler, oyun alanında bulunan tiyatro gösterileri, ilüzyon gösterileri, animasyon gösterileri, kareoke, kukla gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve oyun parkurunda gönüllerince eğleniyor.